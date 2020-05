Fase 2: passa emendamento Ceccanti, su Dpcm parere Parlamento

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Sì alla parlamentarizzazione dei Dpcm. Lo prevedono due emendamenti approvati dalla Camera, presentati da Stefano Ceccanti del Pd e Vito De Filippo di Italia viva e riformulati. Il testo prevede che il presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei Dpcm, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, il premier o il suo delegato dovranno comunque riferire alle Camere entro 15 giorni.

Il testo, inserito nel decreto legge che prevede l’elenco dettagliato delle misure di contenimento potenzialmente applicabili per far fronte all’emergenza coronavirus stabilendo appunto le modalità di adozione dei Dpcm, è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza (260) e i contrari (211) dell’opposizione.

In precedenza erano stati bocciati due emendamenti presentati da Fratelli d’Italia e Forza Italia che chiedevano che il governo presentasse prima dell’emanazione i Dpcm al Parlamento per acquisirne il parere, da esprimersi entro sette giorni, trascorsi i quali i provvedimenti potessero essere comunque adottati.