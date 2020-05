Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Mentre continuano i lavori del preconsiglio, finito ieri a tarda notte e in corso da questa mattina, circola l’ipotesi di un Consiglio dei ministri ‘notturno’, vale a dire con una convocazione in tarda serata per dare il via libera al dl rilancio nella notte. C’è infatti la volontà di accelerare e chiudere un testo che -dopo vari rinvii- il governo punta a chiudere prima possibile.