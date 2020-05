DateciVoce "Importante risultato con 11 donne in piu' nelle task force"

ROMA (ITALPRESS) – L'iniziativa Dateci Voce, insieme a quella delle organizzazioni e personalita' che si battono per la parita' di genere, registra oggi "un importante risultato". "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha nominato 11 esperte nella task force diretta da Vittorio Colao e nel Comitato tecnico-scientifico coordinato da Angelo Borrelli – spiega Dateci Voce in una nota -.

Le nomine arrivano dopo una massiccia mobilitazione della societa' civile, di diverse associazioni tra cui le molte che si occupano dei diritti delle donne, e di numerose parlamentari. Scienziate, sociologhe, umaniste, imprenditrici: sono tutti nomi prestigiosi e di grande talento femminile quelli delle 5 esperte che entreranno nella task force di Colao (aggiungendosi alle 4 gia' in carica) mentre altre 6 esperte siederanno nel Comitato tecnico-scientifico".

"Siamo soddisfatte di questa notizia: riteniamo sia un gesto doveroso nei confronti del Paese, di tutte le donne e degli uomini che chiedono con noi il rispetto della Costituzione in tema di parita' di genere ed esercizio della democrazia paritaria – dichiarano le promotrici di Dateci Voce -. La nostra azione di sensibilizzazione su questo tema – partita esattamente un mese fa e capace di coinvolgere migliaia di cittadine e cittadini e centinaia di associazioni – non si fermera' qui. Per noi, queste nomine devono rappresentare un primo passo ottenuto insieme verso il futuro, un messaggio preciso per avere vera rappresentanza di genere in tutti i luoghi decisionali e istituzionali del nostro Paese. L'equa presenza di uomini e donne non e' una concessione, non deve essere l'eccezione, ma una imprescindibile condizione di democrazia. Noi andremo avanti con una massiccia campagna di attivita' fin quando non vedremo applicate le leggi, nazionali e sovranazionali, che gia' sanciscono questo diritto".

