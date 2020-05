Milano, 12 mag. (Adnkronos) – Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 322, 19 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 5.222, -175 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 513.244, +20.602 rispetto a ieri.