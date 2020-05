Silvia Romano: prefettura Milano, ‘nessuna valutazione in corso su tutela’

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – “Non c’è alcuna valutazione riguardo a una tutela” per Silvia Romano, fanno sapere fonti della prefettura di Milano incaricata nel caso dovessere essere prese misure per garantire la sicurezza della giovane appena rientrata a Milano, ma già vittima di insulti social per la sua conversione all’Islam dopo il lungo rapimento. Oggi il condominio dove abita Silvia e la famiglia è stato presa da assalto dai cronisti, ma anche da alcune decine di abitanti del quartiere Casoretto che hanno applaudito al suo rientro. Nei prossimi giorni le forze dell’ordine proseguiranno i normali controlli in zona per evitare assembramenti.