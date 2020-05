Salvini "Occasione storica per una rivoluzione fiscale"

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo documentato in Parlamento la nostra proposta di rivoluzione fiscale: fino a 55 o 70mila euro (se ci sono due redditi in famiglia) si paga il 15%. Ovunque l'abbiano provata i cittadini pagano di meno e lo Stato incassa di piu'.

E' l'occasione storica per azzerare burocrazia, debiti del passato e per fare una rivoluzione fiscale coraggiosa. La priorita' e' aiutare gli italiani a tornare a lavorare in sicurezza e il governo dovrebbe ascoltare loro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.

"L'Europa puo' e deve continuare ad essere casa nostra, ma in una casa comune le regole devono valere per tutti – ha aggiunto Salvini -. La Germania non rispetta le regole da anni, dire che accettare il Mes e' un pericolo per l'Italia e' antieuropeismo o e' difesa di interessi nazionali?".

(ITALPRESS).

ror/sat/red

11-Mag-20 16:24