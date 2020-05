Milano: c’è variante Santa Giulia, bonifica più vicina per quartiere Olimpiadi 2026

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Il Comune di Milano ha pubblicato la proposta di variante urbanistica del progetto Milano Santa Giulia, nel quartiere Rogoredo, passo avanti fondamentale per iniziare la bonifica dell’area in cui sorgerà anche l’arena delle Olimpiadi Milano-Cortina, il PalaItalia. Lo fanno sapere Comune e il gruppo Risanamento, la società immobiliare che sta riqualificando la zona.

La variante “consolida gli accordi e le intese tra il comune di Milano e la società rispetto allo sviluppo di un progetto chiave per la città”. Una volta approvato il piano operativo di bonifica e ottenuta l’autorizzazione urbanistica dalla Regione Lombardia, che auspicabilmente arriverà entro la fine dell’anno, Risanamento “darà l’avvio alle attività di bonifica dei suoli e alla successiva realizzazione delle opere di urbanizzazione”.

Il gruppo ha già iniziato le attività preliminari per consentire di portare a compimento in tempo utile l’infrastruttura dell’arena, che ospiterà 16mila persone.