Fase 2: Sibilia, ‘proposta su migranti irricevibile, no sconti a criminali’ (2)

(Adnkronos) – “Sono contrario a una misura che dia un messaggio sbagliato. Si sta facendo strada l’idea che nei campi lavorano cittadini stranieri irregolari sfruttati mentre non è così, la stragrande maggioranza delle nostre aziende agricole è onesta. Così come – incalza Sibilia – non possiamo dire agli imprenditori onesti ‘tu continua a lavorare così, tra un po’ arriveranno condoni, depenalizzazioni dei reati… Dai uno sguardo anche tu a quel caporalato. Non possiamo far girare questi esempi, la politica deve lavorare affinché la legalità sia perseguita con tutti gli strumenti possibili.”.