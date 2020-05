Fase 2: Misiani, ‘per imprese valutiamo sospensione ammortamenti’

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – “Stiamo valutando la sospensione degli ammortamenti, che stiamo esaminando con grande interesse, tenendo conto che abbiamo già previsto interventi sul Codice civile per aiutare le imprese in un anno, il 2020, che sarà durissimo dal punto di vista dei bilanci”. Lo ha detto Antonio Misiani, vice ministro dell’Economia e delle Finanze, intervendo su Class Cnbc.

“Abbiamo messo in campo la manovra più grande dal Dopoguerra, 75 miliardi di euro, pari 4,5 punti di Pil. Un primo pacchetto di risorse lo abbiamo dedicato al rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario nazionale e della Protezione Civile e abbiamo esteso gli ammortizzatori sociali e misure per sostenere i lavoratori autonomi”. Ora, ha continuato, “stiamo cercando di mettere in campo misure di prospettiva, perché l’Italia deve ripartire nei prossimi mesi e prendere un sentiero di sviluppo sostenibile”.