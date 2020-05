Esplosione in una villetta in provincia di Como, morto 21enne

COMO (ITALPRESS) – Esplosione in una villetta di Fino Mornasco, in provincia di Como. Un giovane di 21 anni, che viveva con i genitori, ha perso la vita, mentre il padre e' riuscito a mettersi in salvo. E' accaduto intorno alle 6.30. A causare l'esplosione probabilmente una fuga di gas. Ingenti i danni strutturali e sono in corso le verifiche di stabilita'. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) al lavoro per la messa in sicurezza della struttura e per indagare sulle esatte cause dell'esplosione.

Alcuni vicini avrebbero sentito dei piccoli scoppi provenire dall'appartamento, prima di quella piu' forte.

(ITALPRESS).

pc/red

11-Mag-20 11:15