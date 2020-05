Fase 2: in Lombardia +15% mobilità in una settimana, a Milano +10%**

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – I movimenti di sabato in Lombardia mostrano un aumento del 15% della mobilità rispetto al sabato precedente, prima delle riaperture. Sono i dati sono elaborati dallo staff di Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese.

A Milano il dato di ieri, sabato 9 maggio, è di 10 punti sopra la media del sabato precedente. La percentuale di spostamenti in città è quindi cresciuta. Sempre ieri, in provincia di Milano, gli spostamenti sono aumentati in alcune fasce orarie, soprattutto nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.