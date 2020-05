Banche: bozza dl Rilancio, ‘sostegno pubblico a chi acquista istituti in liquidazione’**

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Un sostegno pubblico fino a massimi 100 milioni per aiutare l’acquisto di piccole banche in liquidazione coatta. E’ quanto prevede la bozza del Dl rilancio nel suo articolo 176, che non si applica alle bcc ma a banche con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, la stessa procedura concorsuale che fu applicata alle due banche venete, poi acquisite da Intesa SanPaolo.

“Il Ministro dell’economia e delle finanze – si legge – è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa”. Una delle forme, spiega la bozza, è la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione e delle attività per imposte anticipate dell’acquirente.

La garanzia dello Stato è “gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite”.