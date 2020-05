Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La liberazione di Silvia Romano è una grande notizia per tutto il Paese che da tempo aspettava questo momento. Esprimiamo tutta la nostra felicità a lei e ai suoi familiari, che in questi mesi hanno vissuto nel dolore e nell’apprensione. Ringraziamo la nostra intelligence e tutti coloro che hanno lavorato per liberare Silvia. L’aspettiamo presto in Italia”. Lo dice Gianluca Perilli, capogruppo M5S al Senato.