Silvia Romano: Fraccaro, ‘premiato impegno Stato verso tutti connazionali’**

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Silvia Romano è libera. Una splendida notizia, frutto dell’inteso lavoro dei Servizi di intelligence italiani che dimostra l’impegno dello Stato verso tutti i nostri connazionali. Ora potrà finalmente tornare in Italia, è un motivo di grande felicità per tutti i cittadini”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

“Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la liberazione della nostra connazionale -aggiunge- Lo Stato si è impegnato incessantemente per questo risultato. Un abbraccio a lei e ai suoi cari che da tanto tempo aspettavano questo momento. In un momento difficile finalmente una notizia che riempie tutti di gioia”.