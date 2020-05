Roma: Rinaldi, ‘rafforzare autonomia Enti locali’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La Lega è impegnata per avviare una stagione di rafforzamento dell’Autonomia degli Enti locali e della libertà di impresa per migliorare il funzionamento dello Stato e preparare una ripartenza economia del Paese. Libertà e autonomia rappresentano una assoluta necessità soprattutto ora, con l’Italia in grave crisi e con la sinistra che rispolvera il suo peggior arsenale ideologico veterocomunista”. Lo ha affermato l’eurodeputato della Lega Antonio Rinaldi, intervenendo ad una diretta organizzata sulla pagina Facebook del partito sul tema dell’autonomia per Roma.