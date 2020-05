Monza: imbrattano carrozza treno con estintore, denunciati da polfer

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Gli agenti della Polfer di Monza hanno denunciato tre giovani stranieri, tutti regolarmente residenti in Italia, per aver imbrattato la carrozza di un treno con la polvere di un estintore.

I fatti risalgono al 17 marzo scorso quando una pendolare, che si trovava su un treno regionale proveniente da Paderno Robbiate e diretto a Milano Porta Garibaldi, poco prima della stazione di Monza ha notato i tre impossessarsi di un estintore in dotazione al treno. Senza alcun timore, i giovani lo hanno svuotato completamente imbrattando la parte superiore di una carrozza, per poi scappare facendo perdere le loro tracce. Le descrizioni della viaggiatrice e le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno permesso alla polfer di individuarli e identificarli. Trovati, hanno ammesso di aver commesso una bravata, inconsapevoli che si trattasse di un fatto penalmente rilevante.