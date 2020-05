Fase 2: Occhiuto, ‘danni a calabresi per colpa di governo miope’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Il Tar ha bocciato, con una decisione davvero discutibile, l’ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sulla riapertura di bar e ristoranti. Il governo, ancora una volta, dimostra la sua incultura istituzionale e decide di ricorrere ad un tribunale amministrativo per contestare le decisioni di una Regione”. Lo afferma Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.

“La via da seguire -aggiunge- sarebbe stata quella di appellarsi alla Corte costituzionale, ma anche in questo caso l’esecutivo dimostra la sua rozzezza, e causa un pericoloso precedente. Palazzo Chigi ancora una volta si rende protagonista di uno scontro con le Regioni, non tenendo conto del dibattito sul federalismo che c’è stato nel Paese, delle specificità di ogni territorio nell’affrontare questa emergenza e soprattutto della sensibilità dei governatori, più vicini alle reali esigenze delle popolazioni locali. Saranno i cittadini, gli imprenditori, i commercianti calabresi, purtroppo, a pagare il prezzo di questa inspiegabile miopia”.