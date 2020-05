Fase 2: industriali Varese, ‘Cig per 47% associati ma ora basta soldi a pioggia’

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Il 47% delle imprese associate all’Unione industriali varesina ha attivato la Cassa Integrazione per Covid-19 ma il presidente dell’Univa, Roberto Grassi, avverte: “Le misure assistenziali non funzionano. Agire con taglio dell’Irap, riduzione del cuneo fiscale, pagamento dei debiti della Pa, riapertura dei cantieri”.

Nelle settimane di lockdown tra le industrie di Varese ci sono state 465 attivazioni di Cassa Integrazione legata a Covid 19 per un totale di 30.273 addetti, il 47% delle imprese associate all’Univa e il 42% degli addetti. “Avevamo chiesto velocità nel far arrivare liquidità alle imprese e rapidità nelle risorse da mettere a disposizione della Cassa Integrazione per i nostri dipendenti. Non abbiamo avuto né l’una, né l’altra cosa. La burocrazia ancora una volta ha avuto la meglio, con la beffa che, non solo la liquidità ancora tarda ad arrivare, ma la gran parte delle aziende, ferme nella produzione per due mesi, ha dovuto anticipare la cassa integrazione ai propri dipendenti”, denuncia Grassi.

Ecco, dice, “un altro esempio di responsabilità sociale di impresa che dovrebbe far riflettere chi ancora oggi pensa di poter rilanciare il Paese con una politica anti-industriale, testimoniata da esempi come l’automatismo di considerare infortunio un lavoratore contagiato – chi sa dove, chi sa in quale ambiente – da Covid-19”. Cosa serve ora? “Niente proclami. Poche, ma veloci azioni concrete. Basta soldi a pioggia da disperdere in misure assistenziali che non sono in grado di rilanciare l’economia e far riprendere la domanda”.