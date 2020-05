Fase 2: Gasparri, ‘governo ipocrita, sì a Zingaretti no a Santelli’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Dopo le minacce del governo e l’avvertimento del Consiglio di Stato è arrivata la sentenza illegittima del Tar ai danni della Calabria. Jole Santelli ha ragione, straragione, mille volte ragione. La questione andava esaminata dalla Corte costituzionale, non dal Tar, abusivo anche in questo caso. La Santelli, peraltro, proponendo di mettere dei semplici tavolini fuori dai bar, sta anticipando quello che tutta Italia sta chiedendo a un governo inerte, inefficace e arrogante”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali del partito.

“Conte e Boccia -aggiunge- affamano il commercio, il turismo, i bar e la ristorazione, ai quali non hanno dato neanche un euro. E adesso sono pressati dalle Regioni di tutta Italia che vogliono ben più di quello che la Santelli ha fatto. Tra l’altro quelli del governo sono degli autentici ipocriti. Hanno tollerato da Zingaretti, oltre che lo scandalo sulle mascherine, che merita la galera, anche l’apertura, peraltro opportuna, di set cinematografici e televisivi. Zingaretti si perché è del Pd, la Santelli no perché è del centrodestra e di Forza Italia. La vergogna sommergerà il governo, il Tar e il Consiglio di Stato”.