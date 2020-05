Fase 2: Confcommercio, ‘in Lombardia a rischio chiusura un piccolo negozio su due’**

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Pesante la proiezione delle perdite per il commercio al dettaglio in Lombardia per il 2020 secondo Confcommercio Lombardia. Saranno persi 8,2 miliardi di giro d’affari (-40%), secondo le stime dell’Ufficio studi della Confcommercio milanese.

Il 65,8% delle imprese che subisce perdite è a conduzione familiare, senza dipendenti, e quindi senza Cassa integrazione. Il loro reddito in emergenza scende nel 2020 al 40% di quello in contesto normale, rileva la Confcommercio. E per questo “è a rischio chiusura fino al 50% di queste micro imprese”. (segue)