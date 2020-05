Conte "Silvia Romano e' stata liberata", Di Maio "Stato non abbandona"

ROMA (ITALPRESS) – "Silvia Romano e' stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.La cooperante italiana era stata sequestrata nel novembre 2018 nel villaggio di Chakama in Kenya. "Lo Stato non lascia indietro nessuno – scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato".

09-Mag-20 19:15