Carceri: rivalutazione scarcerazioni boss, iniziato cdm per decreto Bonafede**

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – E’ iniziata la riunione del Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno l’approvazione del decreto legge proposto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, contenente le norme per rivalutare se permangano le ragioni, alla luce delle mutate condizioni dell’emergenza sanitaria, perché i detenuti, condannati in via definitiva o in custodia cautelare per reati gravi di mafia o terrorismo ai quali sono stati concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute, possano continuare a beneficiare della misura. Nel provvedimento dovrebbero essere inserite anche norme per consentire ai detenuti, anche nelle carceri minorili, colloqui ‘in presenza’, e non solo da remoto.