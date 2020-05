Caporalato: braccianti sfruttati nel mantovano, quattro denunce

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova hanno denunciato quattro persone per caporalato in due aziende agricole di Magnacavallo, nella bassa mantovana. Durante i controlli, insieme ai carabinieri di Gonzaga hanno scoperto che nelle aziende erano sfruttati una ventina di braccianti agricoli, in larga misura extracomunitari, di cui tre privi di permesso di soggiorno.

Quattro sono state le persone denunciate, compreso un cittadino di nazionalità marocchina ritenuto il ‘caporale’. Le attività imprenditoriali sono state sospese per non aver rispettato la sicurezza sul lavoro e la multa da pagare sarà di 49mila euro. I tre clandestini sono stati invitati a presentarsi alla questura di Mantova per regolarizzare la propria posizione.

Il caporalato è una forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d’opera, specialmente in campo agricolo, che avviene attraverso intermediari, detti appunto ‘caporali’ che assumono per un breve periodo operai senza il rispetto delle regole di assunzione e dei diritti del lavoratore.