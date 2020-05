Brescia, uccide la moglie a coltellate davanti ai figli

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Hanno provato a chiamare i carabinieri perché il loro padre stava per uccidere la mamma, ma il loro allarme non è servito. Ieri sera a Milzano, provincia di Brescia, un uomo di 41 anni ha ammazzato in casa con quattro fendenti di un coltello da cucina la moglie, 39 anni, di origine rumena. Il tutto davanti agli occhi dei loro tre figli, tutti minori.

L’aggressione e l’omicidio sono avvenuti nel giro di mezz’ora, tra le 20.45 e le 21.15. La figlia più grande, un’adolescente di 15 anni, ha chiamato il 112, e con lei altri vicini che avevano sentito le urla, ma non c’è stato modo di salvare la donna.

L’uomo, appena arrivati i militari, è stato arrestato in flagranza di reato e ha confessato tutto. A quanto si apprende, sembra che la coppia stesse per separarsi. I bambini sono stati affidati ai loro parenti.