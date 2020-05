Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “L’assassino Cesare Battisti, condannato all’ergastolo per quattro omicidi, chiede di uscire dal carcere perché ‘teme il virus’. Quando ha ucciso non aveva paura però, e non chiese alle sue vittime se avevano paura… Stia in carcere, al sicuro, fino alla fine dei suoi giorni”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la richiesta di scarcerazione avanzata da Cesare Battisti.