Festa della mamma, i Baci inventano i ‘cartigli fai da te’

(Adnkronos) – Il 10 maggio è la festa della mamma e Baci Perugina ha deciso di celebrare le mamme dando la possibilità a tutti di “consegnare” virtualmente il proprio messaggio d’auguri. Anche se sarà la prima festività post-lockdown, molti italiani si troveranno ancora divisi, ma anche chi potrà scambiarsi gli auguri da vicino, avrà la possibilità di farlo in maniera speciale.

Baci Perugina ha ideato sul proprio sito una sezione speciale in cui poter creare il proprio cartiglio personalizzato da dedicare a chi si vuole in qualsiasi occasione, come per la Festa della Mamma. Ma non solo, Baci Perugina ha pensato, oltre alle ricorrenze più amate e sentite, anche a tutti quei momenti “Per dire Grazie” in modo semplice ma sorprendente, o ai “Compleanni” per fare degli auguri in maniera inaspettata. Entrando e compilando un form con i propri dati, si potrà scegliere la frase perfetta da dedicare, facendo comparire inoltre il proprio nome e quello della persona a cui destinare il cartiglio virtuale. Non più frasi d’autore di poeti e grandi pensatori ma frasi inedite ed universali in cui ognuno si potrà riconoscere facendole proprie e diventando gli autori dei cartigli più famosi della storia.