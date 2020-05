Ferrero punta sul packaging green

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Un nuovo imballaggio per Kinder Joy, studio di soluzioni di riciclaggio chimico e partnership per sviluppare linee guida comuni di eco-progettazione per gli imballaggi. Ferrero fa il punto sul suo percorso per rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili o compostabili al 100% entro il 2025.

Il nuovo cucchiaio di Kinder Joy, realizzato con carta vergine di alta qualità proveniente da una filiera sostenibile certificata, è stato sviluppato a partire dalle innovative idee progettuali del team interno di R&S Ferrero e realizzato in collaborazione con fornitori selezionati. Una tecnologia di sigillatura ultrasonica sigilla il nuovo cucchiaio al film plastico senza l’utilizzo di sostanze o additivi aggiuntivi.

Il nuovo cucchiaio di carta sarà distribuito gradualmente in tutti i paesi dell’Ue all’inizio del 2021 e a livello globale a partire dal 2022. Una volta completato il lancio, si prevede una riduzione del 45% dell’impronta di carbonio del nostro cucchiaio di Kinder Joy, con una diminuzione della plastica di oltre 1500 tonnellate all’anno rispetto al cucchiaio attuale.

In linea con un approccio innovativo sul fronte della sostenibilità del packaging, Ferrero sta esplorando opportunità nello sviluppo del riciclaggio chimico attraverso la collaborazione con il progetto Reciplast e i fornitori. Il riciclaggio chimico può aiutare a riciclare alcune strutture complesse utilizzate negli imballaggi in plastica dove il riciclaggio meccanico non è fattibile e aumenta anche la disponibilità di plastica riciclata ‘pulita’ che può essere riutilizzata negli imballaggi alimentari. Nell’esplorare le possibilità del riciclaggio chimico, Ferrero sta valutando soluzioni future che oggi non sono disponibili nella pratica e su scala reale.

Per garantire che ogni pezzo di imballaggio possa essere riciclabile e sviluppare linee guida comuni di eco-progettazione, uniformi in tutto il settore, Ferrero collabora poi con diversi stakeholder come Ceflex e RecyClass.

“Nell’ottobre 2019, Ferrero si è fortemente impegnata a favore di un packaging più sostenibile e ha firmato l’Impegno globale per una nuova economia della plastica con la Fondazione Ellen MacArthur. Le nostre iniziative più recenti, tra cui il cucchiaio di Kinder Joy 100% riciclabile, la nostra esplorazione del riciclaggio chimico e le nostre partnership per le linee guida di eco-progettazione, sono passi importanti in questo percorso. Saremo lieti di fornire aggiornamenti regolari mentre sosteniamo l’accelerazione verso un’economia circolare”, ha dichiarato Fabio Mora, Global Packaging Director del Gruppo Ferrero.