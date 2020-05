Fase 2: Sala, ‘Milano deve riaprire, sto con chi lavora non con chi si diverte’

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “E’ un po’ deprimente dover rispiegare qual è la situazione, ma ve lo ridico: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario e abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, non è un vezzo, non è una voglia riaprire, è una necessità”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un videomessaggio sulla sua pagina Facebook, commenta la folla che ieri ha riempito i Navigli.

“Io sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, sto dalla parte di quelli che vanno a lavorare, non a divertirsi, per portare a casa per le loro famiglie quanto necessario e non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina, uno vicino all’altro, mettano in discussione tutto ciò”, conclude Sala.