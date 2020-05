Coronavirus: critiche da opposizione a Sala su Navigli, ‘non è credibile’ (2)

(Adnkronos) – “Più passa il tempo e più appare evidente che il sindaco di Milano è inappropriato a gestire una città allo sbando”, sottolinea anche Alessandro De Chirico, consigliere comunale in quota Forza Italia. “Il sindaco – dice – fa l’ennesima ramanzina sui social network per quanto accaduto ieri sera sui Navigli e lancia un ultimatum al popolo del #Milanononsiferma che ben conosce. In tanti milanesi però si chiedono: quante multe sono state comminate ieri sera a chi non indossava la mascherina ed era fermo a conversare amabilmente con un bicchiere in mano?”. Duro anche il commento di Raffaele Erba, consigliere regionale M5S Lombardia. “Il sindaco Sala ha poco da ‘incazzarsi’ con i milanesi perché o si dice ‘Tutti a casa e tutto chiuso!’ oppure nella fase 2 si potenziano i controlli, perché la gente è tornata al lavoro e alcune attività sono riaperte soprattutto nelle zone tipiche dell’assembramento serale a Milano. La vita deve riprendere, l’economia deve poter alzare la testa, i lavoratori e le famiglie devono tornare a sperare nel futuro”.