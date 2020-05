Carceri: Di Maio, ‘Bonafede persona straordinaria, è ministro Spazzacorrotti’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Conosco Alfonso Bonafede e mi basta. So chi è, so che persona straordinaria è. È il ministro della prima vera legge contro la corruzione e del carcere per i grandi evasori fiscali, non dimentichiamocelo”. Luigi Di Maio, in un’intervista all’Adnkronos, difende a spada tratta l’operato del Guardasigilli. Su di lui, per Di Maio, in questi giorni “sono stati usati toni da campagna elettorale e lo trovo triste. In un momento così difficile per l’Italia è inaccettabile”, rimarca il ministro degli Esteri.