Lady Gaga, il 29 maggio esce il nuovo album "Chromatica"

MILANO (ITALPRESS) – Lady Gaga ha annunciato a sorpresa la nuova data di pubblicazione del suo prossimo album "Chromatica". Il suo sesto album di inediti uscira' in tutto il mondo il prossimo 29 maggio.

Nell'album troveranno spazio collaborazioni con Ariana Grande, Elton John e le Blackpink.

"Chromatica" sara' disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile su ladygaga.com.

Il primo singolo estratto dal disco e' stato "Stupid Love", brano che ha debuttato in 58 paesi su iTunes e ha totalizzato oltre 300 milioni di stream nel mondo ed ha segnato il sedicesimo ingresso in Top10 per l'artista americana. In Italia il singolo ha raggiunto la 1ma posizione della classifica Earone dei brani piu' suonati dalle radio italiane ed e' tuttora il singolo internazionale piu' suonato nel nostro paese.

07-Mag-20 13:03