Fase 2: Grilli, ‘Mes va utilizzato, occasione per Italia ma serve cambio di marcia’

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Il Mes? “Io penso che debba essere utilizzato, in questa urgenza ed emergenza devono essere assolutamente utilizzati tutti gli strumenti europei non possiamo pensare di fare semplicemente ricorso al mercato attraverso emissione del nostro debito già pesante. Poi che ci siano condizioni di vigilanza mi sembrano ovvie e indispensabili, che la casa comune si prenda cura di come vengano investiti i soldi in tutti i Paesi mi sembra semplicemente buona gestione”. Così Vittorio Grilli, chiarman Jp Morgan corporate e Investment Bank in Emea, interviene come ospite di ‘RipartItalia – 100 Idee per la ripresa’.

Nel suo intervento sottolinea come l’Italia e il mondo si siano trovati di fronte a una “crisi terribile e senza precedenti, è anche una specie di livella, è come se in un Gran premio fosse entrata la safety car e le distanze si sono accorciati per tutti: è importante come si riparte”, spiega l’ex ministro dell’Economia. “Io penso che per l’Italia sia un’occasione per recuperare il tempo perduto ma richiede da noi un cambio di marcia”. Il Paese può recuperare a patto di “usare bene e velocemente gli strumenti messi a disposizione” conclude Grilli.