Fase 2: bozza dl, regolarizzazione per braccianti, colf e badanti

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – In sintesi, braccianti, colf e badanti. Sono queste le fattispecie di lavoratori per cui, in un articolo nella bozza del dl maggio visionato dall’Adnkronos, è prevista la regolarizzazione dei cosiddetti ‘invisibili’, estendendo i permessi di soggiorno da 4 mesi fino alla durata del contratto di lavoro in essere.

Le disposizioni previste dall’articolo, scritto in ‘zona Cesarini’, si applicano ai seguenti settori di attività, si legge nel testo: “agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.