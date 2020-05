Coronavirus: barbiere Mattarella, ‘riaprire presto, pronto a chiudere la mia bottega’ (3)

(Adnkronos) – Poi torna sul Presidente Sergio Mattarella e dice: “Avrà i capelli molto lunghi. Ho visto in una trasmissione che il premier Conte si taglia i capelli da solo. Che dire? Io che faccio il barbiere non ci riesco. Beato lui che lo sa fare da solo…”. “Il Presidente è venuto a Palermo l’ultimo sabato di febbraio e gli ho tagliato i capelli”, dice. Da quando è stato eletto Capo dello Stato, cinque anni fa, Mattarella fa venire il signor Alfonso nella sua abitazione, per questioni di sicurezza. “Quel sabato – racconta il barbiere – ci sono andato, come faccio sempre quando gli vado a tagliare i capelli e dare una sistemata alla sua chioma bianca, ma non immaginavamo che io avrei dovuto chiudere temporaneamente il salone e il Presidente non potesse venire per così tanto tempo a Palermo. Quel giorno venne solo per poche ore, ricordo, perché doveva rientrare subito a Roma”.