Fase due: Fraccaro, ‘in dl maggio superbonus a 110%, svolta storica’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “L’Italia deve ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo il dovere di superare questa fase di emergenza cogliendo l’opportunità di favorire la transizione ecologica. Per questo nel decreto Maggio ho proposto di inserire un Superbonus pari al 110%, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Questa misura rappresenta una svolta storica sul piano economico e culturale per il nostro Paese, che si candida a diventare un modello per le politiche di sviluppo sostenibile a livello globale”. A sottolinearlo il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che ha avanzato al proposta.

“Con questa norma – aggiunge – l’ecobonus passa dal 65 al 110%, prevedendo cioè una detrazione superiore all’importo speso. Per i cittadini sarà anche possibile ottenere lo sconto in fattura e cedere la detrazione fiscale al 110% all’impresa, senza quindi alcun esborso economico. La norma non si applicherà solo agli interventi di per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma anche all’installazione dei pannelli fotovoltaici. Un Super ecobonus, quindi, che creerà un meccanismo virtuoso incentivando il risparmio energetico e favorendo la crescita del settore produttivo”.