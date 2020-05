Fase 2: Salvini, ‘dazi a Cina se serve per evitare concorrenza sleale’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “E’ il momento buono per bloccare la concorrenza sleale della Cina che non rispetta nessuna normativa ambientale, sindacale, professionale, il lavoro minorile. Quindi probabilmente tutto il mondo si è accorto che emettere provvedimenti per costringere la Cina a rispettare le norme ambientali, sindacali, e professionali è il minino. Servono dei dazi per costringerli a farlo? Mettiamo dei dazi, meglio adesso che mai”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ‘ospite di ‘Start’ su Sky Tg 24.