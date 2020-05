Fase 2: Renzi, ‘non si vive di soli sussidi’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Non di soli sussidi vive l’uomo. Vanno bene tutti gli interventi di aiuto a chi è in difficoltà ma vanno dati i soldi per far riprendere l’economia, altrimenti tra sei mesi i sussidi saranno finiti, il debito sarà al 160% del PIL e le persone scenderanno in piazza, mentre i mercati internazionali balleranno. Se vogliamo un’Italia sana, bisogna ripartire. Oggi i deputati di Italia Viva hanno fatto una diretta sulla nostra pagina Facebook, per annunciare le misure che proponiamo come emendamenti all’ultimo Decreto Legge”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.