Fase 2: oggi Azzolina a Question time Camera

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, trasmesso dalla Rai a cura di Rai Parlamento, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte alla copertura delle cattedre di sostegno nel settore scolastico; sullo svolgimento degli esami di Stato sia per i candidati interni che per i privatisti, nonché in merito alle criticità emerse con riguardo alla didattica a distanza, in particolare in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico; sullo svolgimento del prossimo esame di maturità e iniziative per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico; sulle iniziative per un piano straordinario di assunzioni di insegnanti al fine di consentire la ripresa in sicurezza dell’attività scolastica e di garantire il diritto all’istruzione; sugli stanziamenti a favore delle scuole paritarie sulla ripresa delle attività scolastiche; sulla ripresa delle attività scolastiche, anche in considerazione delle criticità della didattica a distanza e del necessario sostegno alle famiglie.