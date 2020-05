Fase 2: in corso riunione governo con Confindustria e mondo imprese

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – E’ in corso la videoconferenza, presieduta dal premier Giuseppe Conte, tra il governo e il mondo delle imprese. In conference call, sono collegati con Palazzo Chigi Confindustria, Confapi, Confimi, Confprofessioni e Anci.

Il presidente del Consiglio, che ha terminato a tarda notte l’incontro con i sindacati, sta per arrivare. Intanto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sta aprendo la riunione, illustrando gli interventi che il governo sta mettendo a punto per il sostegno alle imprese.