Fase 2: da Intesa Sp 2 mld per imprese del turismo

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo ha predisposto un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore del turismo e dell’indotto per permettere di salvaguardare l’occupazione e di porre le basi per la ripresa. La banca ha costituito un plafond a sostegno della liquidità e degli investimenti per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro di finanziamenti a sostegno della liquidità e degli investimenti e ha incrementato, fino a un massimo di due anni, e ha incrementato la possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti in essere.

Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, spiega che “con migliaia di imprese e milioni di occupati, il turismo italiano rappresenta uno dei motori principali della nostra economia. Per Intesa Sanpaolo, che ha nel proprio dna il sostegno alle imprese e alle famiglie dei territori in cui opera, essere al fianco delle aziende di questo importante settore significa essere al fianco del proprio Paese, secondo quei principi di responsabilità sociale che sono parte della nostra stessa identità e operatività. Aiutare il turismo, significa sostenere la ripartenza dell’Italia dopo questa fase di emergenza”.