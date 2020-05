Droga: smantellata a Palermo banda di spacciatori a Ballarò, undici arresti

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – La Polizia di Stato di Palermo ha smantellato una banda di spacciatori dri droga nel quartiere di Ballarò, eseguendo undici ordinanze di custodia cautelare. L’indagine è stata avviata nel mese di settembre 2018 e chiamata “Street Drug”. L’attività di inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e condotta dai poliziotti della Squadra Mobile – Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso -Falchi” è stata supportata da attività tecniche, attività di videoripresa, servizi di pedinamento e controlli nel territorio, sfociati in arresti in flagranza di reato ed ha permesso di colpire una florida piazza di spaccio acquisendo elementi probatori a carico di un gruppo criminale dedito all’illecita attività di cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, marijuana e hashish, operante nel territorio del quartiere cittadino denominato “Ballarò”.

“La continua ed ininterrotta attività di spaccio, svolta in concorso con molteplici pusher, presenti a tutte le ore del giorno e della notte nel quartiere, risultava destinata ad una variegata “clientela” di passaggio composta da numerosissimi consumatori che attraverso estemporanei e fulminei contatti acquistavano dosi di sostanza stupefacente della tipologia richiesta”, spiegano gli inquirenti.

E’ emerso peraltro che gli indagati, tutti operanti nella medesima e ristretta area territoriale, “seguivano ricorrenti e comuni modalità operative nella consumazione dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, per ciò che concerne i luoghi di custodia della sostanza, di scambio del denaro ecc”.