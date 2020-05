Coronavirus: Cafiero De Raho, ‘le mafie approfittano di ogni sofferenza’**

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – “Le mafie approfittano di ogni sofferenza, soprattutto in un periodo come questo”. E’ l’allarme lanciato da Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, nel corso della presentazione, in videoconferenza, delle manifestazioni del 23 maggio, 28esimo anniversario della strage di Capaci. “Ancora una volta una manifestazione di ricordo – dice Cafiero De Raho – una celebrazione importante come quella che stiamo facendo da un lato aiuta i giovani a capire che i nostri modelli vanno scelti tra coloro che hanno guardato al bene con impegno e hanno sostenuto lo Stato e l’affermaizone di principi della nostra Costituzione, dall’altro spingiamo affinché ci sia condivisione, una sensibilità quella che voleva il pool di Falcone”.