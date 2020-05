Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Per far ripartire davvero il Paese dobbiamo fare un ‘patto sociale’ per coniugare modernità e equità. Per questo in prospettiva credo possa essere davvero prezioso l’avvio di un tavolo progettuale con le parti sociali”. Così il premier Giuseppe Conte si è rivolto ai leader sindacali, a quanto si apprende da chi sta partecipando alla riunione.