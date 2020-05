Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Stampa libera è anche quella che denuncia le mafie, in ogni forma. Per la Giornata mondiale della libertà di stampa penso a giornalisti e videoreporter minacciati o uccisi per aver condotto importanti inchieste con coraggio. Non lasciamo mai solo chi ci rende liberi di informarci”. Lo scrive su Twitter Francesco D’Uva, deputato M5S e questore della Camera.