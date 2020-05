Coronavirus: Gasparri, ‘inaccettabili toni Boccia contro Santelli e Calabria’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “I toni di Boccia nei confronti della Santelli e della Regione Calabria sono inaccettabili. Potremmo replicare in maniera altrettanto sprezzante sul piano personale ma, al momento, non riteniamo opportuno farlo. La Santelli ha tutto il nostro pieno sostegno mentre biasimiamo un governo incapace seminatore di dubbi”. Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia.

“Boccia piuttosto -aggiunge- vada da Tridico dell’Inps a controllare perché i lavoratori non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Boccia vada a Palazzo Chigi, ad esempio, a controllare come stanno i lavoratori autonomi ai quali bisognerebbe destinare erogazioni a fondo perduto. Boccia impari da quello che ha fatto il presidente Cirio in Piemonte, da quello che ha fatto la Santelli in Calabria, da quello che ha fatto Musumeci in Sicilia per le famiglie indigenti. Boccia impari e studi. Poi vedremo se un secondo esame eviterà la bocciatura che il suo nome evoca”.