Coronavirus: Fratoianni, ‘Lombardia pensi a cig e non a chiedere danni a Cina’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Ho potuto leggere oggi i numeri delle pratiche di Cassa Integrazione in deroga processate e liquidate dalle regioni, pubblicati dal Sole 24 Ore. E ho visto la condizione della Lombardia rispetto ad altre realtà. Consiglierei a Fontana, Salvini e soci di sbrigarsi a processare le domande e a far arrivare liquidità ai lavoratori, piuttosto che vaneggiare su richieste di danni alla Cina”. Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“Che di questo passo saranno i lombardi – conclude Fratoianni – a chiedere i danni, e non solo per i ritardi sulla cassa integrazione….”