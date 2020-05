Coronavirus, Mantovani (Cida): “300 contributi e 100mila contatti a maratona manager”

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Quando ho pensato a questa giornata speravo di arrivare a 100 contributi. Siamo arrivati a 300 contributi, e tante persone ci hanno chiamato per intervenire. E anche il numero di 40mila contatti, di persone che si sono collegate per vedere cosa stava avvenendo sulla piattaforma, e che mi ero dato pensando alla marcia dei 40mila, è stato ampiamente superato, abbiamo raggiunto i 100mila”. Così il presidente di Cida, Mario Mantovani, ha tracciato un bilancio della ‘Maratona dei manager’ la kermesse on line voluta da Cida iniziata stamattina alle 10.

“Anche se in una piazza virtuale -ha continuato Mantovani- la passione delle persone non è cambiata. E tra poco torneremo alla piazza vera, alla vita vera. Serve forza e passione per ripartire, nelle nostre aziende. Non bastano sussidi e nuovo debito, serve coinvolgere le persone che possono dare di più, oggi le avete sentite, chiedono di scendere in campo con le proprie competenze, e chiedono fiducia”, ha concluso.