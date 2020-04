Coronavirus: Vacca (M5S), ‘riaprire scuole a studenti più svantaggiati’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Condivido in pieno le parole e le scelte messe in campo dal premier Giuseppe Conte sulla scuola e, in particolare, sulla possibile riapertura, in maniera sperimentale, dei nidi, scuole dell’infanzia e centri per le attività ludiche dei bambini, qualora questa ipotesi non dovesse entrare in contrasto con le raccomandazioni delle autorità sanitarie. Abbiamo anche proposto al Governo di valutare la possibilità di un rientro a scuola per quella categoria di studenti più svantaggiata che non viene raggiunta dalla didattica a distanza (il 6%, secondo le stime del ministero dell’Istruzione)”. Così Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio.

“Sappiamo bene a quali difficoltà stanno andando incontro numerosissime famiglie e a quali disagi sono sottoposti i ragazzi stessi, soprattutto i più piccoli e quelli che vivono già situazioni problematiche nelle loro case – prosegue l’esponente M5S – Lo stesso presidente del Consiglio sta dimostrando di avere molto a cuore il tema dei diritti dell’infanzia e si sta muovendo saggiamente per la loro tutela”.