Coronavirus: Vacca (M5S), ‘riaprire scuole a studenti più svantaggiati’ (2)

“Ben diversa è la valutazione di far ripartire le attività nei luoghi citati dal premier durante l’informativa alla Camera, mantenendo sempre un atteggiamento prudente, da quella di riaprire immediatamente e totalmente le scuole: quest’ultima ipotesi, al momento, non può essere contemplabile a meno che non si voglia vanificare gli sforzi compiuti sinora dall’intero Paese. Ribadiamo che non si tratta di scelte casuali, ma di decisioni prese responsabilmente sulla base di analisi scientifiche”, conclude Vacca.