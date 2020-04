Coronavirus: Renzi in ‘fase 2’, riparte sfida a Conte ‘se populismo, Iv non ci sta’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Se e quando si andrà fino in fondo, da Italia Viva al momento non viene chiarito. Anche perchè tra gli stessi renziani ci sono quelli che ancora danno ‘fiducia’ a Conte. “C’è chi pensa che Conte recepisca il messaggio e cambi strada. Alcuni lo pensano, molti altri no visto come si è comportato il premier in questi mesi…”. E del resto, se tutto dovesse precipitare dalle parte di Iv sono convinti che non sarà difficile la nascita di un altro governo.

“Vediamo cosa succede. Se Conte cade, un altro governo nasce, non ci sono dubbi. E prima o poi succede. Per noi Conte è tecnicamente morto”. E al suo posto chi andrebbe? Roberto Gualtieri? “Con Gualtieri o un altro, nasce un nuovo governo. Nessuno vuole andare a voto. Noi oggi abbiamo voluto mettere un punto”.

“E serve anche a dire che noi siamo pronti”, si osserva. E il destinatario del messaggio sarebbe il Pd. “Dipende dal Pd. Noi gli abbiamo detto che siamo pronti. Se vogliono mandarlo a casa, questo è il momento”. Ma dal Pd non la vedono affatto così: “Nessuno aprirebbe una crisi in un momento come questo. E pure i renziani sono divisi tra loro…”, si dice in ambienti parlamentari dem.